ANWB: wisselende resultaten bij crashtest EuroNCAP

Het aantal behaalde sterren bij de zes geteste voertuigen varieert van drie tot vijf. Door de aanwezigheid van meer actieve veiligheidssystemen in luxere voertuigen scoren deze al snel het maximum aantal van vijf sterren.

Actieve veiligheidssystemen zijn bijvoorbeeld een gordelverklikker, noodremsystemen en rijbaanassistentie. De grote SUV’s zoals de Audi Q5, LandRover Discovery en Toyota C-HR behaalden allen vijf sterren in de botsproef. De Citroën C3 kreeg vier sterren en de kleinere Fiat 500 en Ford Ka+ kwamen niet verder dan drie sterren.

Bij de bescherming van inzittenden stelde met name de Fiat 500 teleur. Zo bleek de bescherming van het hoofd van bestuurder en passagier -bij de frontale botsing - slecht. De bescherming van hoofd en nek bij kinderen liet ook te wensen over. De testdummy’s voor tien- en achtjarigen kregen veel kracht op hoofd en nek te verwerken tijdens de frontale botsing. De Fiat 500 en Ford Ka+ missen in hun veiligheidspakket bovendien noodremsystemen, waardoor zij veel scores mislopen. Een noodremsysteem zorgt dat de auto automatisch remt als deze plotseling gevaar ‘herkent’.

De Citroën C3 liep net een vijfde ster mis. Bij de bescherming van voetgangers schoot de Franse auto net tekort. Op alle overige onderdelen scoorde deze auto goed genoeg.

Euro NCAP is een samenwerkingsverband van de ANWB en haar Europese zusterclubs met de Nederlandse , Britse, Zweedse, Duitse, Franse overheid, de Europese Commissie en de Europese consumentenorganisaties.

Kijk voor de volledige testresultaten op anwb.nl