Man fraudeerde voor 130.000,- euro met valse ziekhuisfacturen in Thailand

Een 68-jarige Nederlander is gisteren, dinsdag 28 februari, in de provincie Noord-Brabant aangehouden op verdenking van het verkopen van valse ziekenhuisfacturen in Thailand.

Het onderzoek en de aanhouding is verricht door de recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW onder leiding van het Functioneel Parket. De fraude met de valse facturen bedraagt vermoedelijk € 130.000.

De verdachte verkocht de ziekenhuisfacturen de afgelopen jaren aan Nederlandse toeristen in Thailand. Op de facturen werden kosten vermeld voor een opname in het ziekenhuis in Bangkok. De verdachte woonde op dat moment zelf in Thailand. De Nederlanders declareerden de ziekenhuisfacturen bij terugkeer in eigen land bij hun zorgverzekeraar. Die ging over tot betaling.

5 zorgverzekeraars hebben een melding gedaan van mogelijke fraude met de valse Thaise facturen. Naar aanleiding van deze meldingen is de recherche Zorgfraude Inspectie SZW een onderzoek gestart. Het onderzoek heeft nu geleid tot de aanhouding van de hoofdverdachte die voor een tijdelijk verblijf in Nederland was. In 2 woningen werden doorzoekingen verricht om bewijsmateriaal te verzamelen.

Vermoedelijk hebben tientallen Nederlandse toeristen de afgelopen jaren valse facturen gedeclareerd. Op dit moment worden 11 Nederlanders hiervoor vervolgd. Het is niet uitgesloten dat nog meer mensen hiervoor vervolgd gaan worden.

Zorgfraude kan zorgstelsel ondermijnen

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.