Mogelijk metaaldeeltjes in partij Speculoospasta Crunchy

Om elk risico uit te sluiten, raden wij dringend aan de betreffende Speculoospasta Crunchy niet te consumeren. De potten Speculoospasta Crunchy – te herkennen aan het gele deksel – hebben diverse houdbaarheidsdata in februari en maart 2018. De potten Speculoospasta Crunchy zijn in januari en februari 2017 verkocht in onder andere supermarkten, buurtwinkels en groothandels.

Het gaat om potten Speculoospasta Crunchy met onderstaande houdbaarheidsdata. Deze datum staat op de zijkant van het gele deksel. Dit heeft Lotus Bakeries donderdag bekendgemaakt.

Lotus Speculoospasta Crunchy, pot van 400 gram: – 24 februari 2018 – 28 februari 2018 – 8 maart 2018 – 16 maart 2018

Lotus Speculoospasta Crunchy, pot van 700 gram: – 5 februari 2018 – 18 februari 2018 – 10 maart 2018

Geld retour

Lotus Speculoospasta Crunchy met andere houdbaarheidsdata en Lotus Speculoospasta Original met het rode deksel voldoen wel aan de kwaliteitscriteria. Wie een of meer potten Lotus Speculoospasta Crunchy met de betreffende houdbaarheidsdata in huis heeft, krijgt zijn geld retour. U stuurt het gele deksel in een ongefrankeerde envelop naar: Lotus, Terugroepactie Speculoospasta Crunchy, Antwoordnummer 19, 5660 VB, Geldrop onder vermelding van naam, adresgegevens en IBAN-rekeningnummer.

Lotus Bakeries heeft besloten tot het terughalen van de partij Lotus Speculoospasta Crunchy nadat zij door de coproducent, aan wie het afvullen van het product is uitbesteed, geïnformeerd werd dat hun metaaldetectie gedurende een bepaalde periode niet voldoende nauwkeurig was afgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Lotus consumentenservice op telefoonnummer 0800-0221114. Deze is bereikbaar op werkdagen en zaterdag van 08:00 tot 20:00 uur.