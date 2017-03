Transportsector draaide minder omzet in 2016

Bedrijven in de transportsector hebben in 2016 een lagere omzet behaald dan het jaar ervoor. Dat was sinds 2009 niet meer voorgekomen. De omzet daalde met bijna 0,5 procent, meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Transport.

In 2016 valt vooral het derde kwartaal op, toen de omzet 1,4 procent lager was dan een jaar eerder. In de overige kwartalen van 2016 was de omzet ongeveer gelijk aan die van dezelfde kwartalen in 2015. Vervoerders over water en door de lucht zetten in 2016 minder om, terwijl spoor- en wegtransporteurs een omzetstijging boekten.

De grootste stijgers van 2016 waren de verhuisbedrijven. Zij profiteerden van de florerende huizenmarkt en boekten een omzetstijging van bijna 11 procent. De koeriers volgden op de voet, met name dankzij een sterk laatste kwartaal. Over heel 2016 kwam de omzetstijging uit op ruim 6,5 procent.

Binnenvaart en zeevaart boeken minder omzet

De zee- en binnenvaart boekten vorig jaar in geen enkel kwartaal omzetgroei. Door onder andere overcapaciteit in de markt stonden de tarieven onder druk. De omzetdaling bij de binnenvaart bleef beperkt door een periode laag water in het vierde kwartaal. De overcapaciteit nam hierdoor tijdelijk af, wat een gunstig effect had op de vrachttarieven.



De binnenvaart zette 6 procent minder om, de zeevaart 7 procent minder. De omzet bij de haven- en bergingsbedrijven en de laad-, los- en overslagbedrijven nam met bijna 6 procent af.



Luchtvaartvervoerders zetten in het vierde kwartaal voor het derde kwartaal op rij minder om. Dat resulteerde in een omzetafname van ruim 2,5 procent over heel 2016. Het aantal vervoerde personen nam weliswaar toe, maar de omzet nam af doordat de tarieven daalden.