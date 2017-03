CBS: Hoogste omzetgroei groothandel sinds 2013

De omzet in de groothandel is in het vierde kwartaal van 2016 met 7 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is de grootste omzetgroei sinds 2013. De omzet van olie- en steenkoolhandelaren steeg met bijna 27 procent het hardst, mede door de gestegen olieprijs.

De groothandel voor non-food consumentenartikelen is de meest gestage groeier. De omzet in deze sector neemt al meer dan twee jaar onafgebroken toe. Dit meldt het CBS in de nieuwe Kwartaalmonitor groothandel.

Onder invloed van de gestegen olieprijs deden olie- en steenkoolhandelaren goede zaken. Zij noteerden een omzetgroei van bijna 27 procent, de hoogste groei binnen de groothandel. In het vierde kwartaal van 2015 noteerden de oliehandelaren nog een omzetdaling van 14,5 procent. Zij waren daarmee de hekkensluiters in de groothandel. De omzet van de handelaren in schroot groeide met 23 procent bijna even hard.

Groothandel in non-food consumentenartikelen floreert

Niet alleen de grondstoffenhandel deed het goed, ook de handel in non-food consumentenartikelen floreerde. De vraag naar consumentenartikelen was zo groot dat de omzet in het vierde kwartaal van 2016 met 12,1 procent steeg. Binnen deze branche deden de handelaren in huishoudelijke apparatuur en sportartikelen de beste zaken en behaalden respectievelijk 14,1 procent en 18,8 procent aan omzetgroei. Vooral audio- en videoapparatuur ging de grens over en er was meer vraag uit het buitenland naar fotografische artikelen. De witgoedleveranciers zagen hun omzet met name op de binnenlandse markt toenemen.