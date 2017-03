Bijzonder goed jaar voor winkelketen Action

De omzet en de brutowinst steeg met 34 procent en het bedrijf opende in binnen- en buitenland in totaal 197 nieuwe winkels. Daarnaast werden er ook nog 6000 nieuwe werknemers aangetrokken. Dit melden verschillende media woensdag.

Action wil in 2017 meer winkels openen dan in 2016. De focus blijft liggen op Frankrijk en Duitsland. In Nederland kwamen er in het afgelopen jaar 13 winkels bij. In totaal heeft de keten nu ruim 850 filialen in zes landen, waarvan 30 in Nederland.

De omzet bedraagt bijna 2,7 miljard euro, het bruto resultaat op 310 miljoen euro. In totaal werken er 35.000 mensen bij de keten.