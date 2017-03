Nederlands bedrijf wint autonoom vervoercontract voor Bluewaters Island Dubai

Het Nederlandse technologiebedrijf 2getthere, wereldmarktleider in het ontwikkelen van autonome voertuigen en vervoerssystemen, heeft van projectontwikkelaar Meraas (Verenigde Arabische Emiraten) de opdracht gekregen een compleet nieuw autonoom voertuigensysteem te leveren dat het in aanbouw zijnde Bluewaters Island voor de kust van Dubai gaat verbinden met het metronetwerk van de stad. Dit heeft 2getthere woensdag bekendgemaakt.

Grootste ter wereld

Het innovatieve systeem heeft een transportcapaciteit van maximaal 5000 passagiers per uur per richting. Het is daarmee wereldwijd de grootste in zijn soort. De nieuwe verbinding wordt nu al gezien als ’showcase’ voor de toekomst op het gebied van autonoom vervoer. Bluewaters Island, dat onder andere Ain Dubai, het hoogste en grootste reuzenrad ter wereld huisvest, is momenteel in opbouw.

Bluewaters Island

Het eiland ligt 500 meter voor de kust van Jumeirah Beach Residence (JBR), tegenover de bekende wandelpromenade The Beach en vlakbij jachthaven Dubai Marina in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Het eiland is een kleurrijk ijkpunt dat de spectaculaire kust- en skyline van de stad verfraait met een verzameling van herenhuizen, penthouses en appartementen, winkel-

en eetgelegenheden en twee hotels. Het eiland wordt met het vaste land verbonden door een multimodaal transportsysteem waardoor Bluewaters gemakkelijk bereikbaar zal zijn.

Reuzenrad

Het middelpunt van Bluewaters wordt Ain Dubai, het hoogste en grootste reuzenrad ter wereld. Het is daarmee hoger dan de 167,6 meter hoge High Roller, die in maart 2014 in Las Vegas werd geopend. Het reuzenrad zal bovendien 19,5 meter hoger zijn dan de 190,5 meter hoge New York Wheel die op Staten Island komt te staan. Als Ain Dubai klaar is, biedt het plaats aan maximaal1400 passagiers die vanuit de 48 capsules uitzicht hebben op de Dubai Marina en bezienswaardigheden als Burj Al Arab, Palm Jumeirah en Burj Khalifa. Rondom Ain Dubai komt een zone met uitbundige vormen van entertainment.

’s Werelds grootste showcase van autonoom vervoer

Het automatische transportsysteem dat 2getthere levert past in Dubai’s doelstelling dat in 2035 25% van het transport plaatsvindt via automatische systemen. Het geautomatiseerde transportsysteem op Bluewaters omvat straks 25 Group Rapid Transit (GRT) voertuigen zonder bestuurder, met elk een capaciteit van 24 passagiers.

Het verbindt stations op het eiland met Nakheel Harbour en Tower Metro Station over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer. Het heeft in eerste instantie een capaciteit van 3350 passagiers per uur per richting. Later bestaat de mogelijkheid om capaciteit uit te breiden naar 5000 mensen per uur per richting. De reistijd zal ongeveer 4,5 minuten bedragen. De toepassing is tevens de eerste waar een derde generatie GRT voertuig van 2getthere zal worden ingezet.

Dit automatisch voertuig kan zowel gebruikt worden in een Automated People Mover applicatie (rijdend op een gescheiden baan om de verkeersdoorstroming te kunnen garanderen, zoals bij de Bluewaters applicatie) als in een automatisch transportsysteem op openbare wegen, waarbij de benodigde sensortechnologie is geïntegreerd.