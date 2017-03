Triodosbank zet spaarrente op 0 procent

Triodos is de eerste bank in Nederland die cliënten helemaal geen rente geeft op hun spaarrekening. Triodos-directeur Matthijs Bierman zegt tegenover BNR dat hij niet bang is dat de spaarders zullen weglopen bij de bank.

Vanaf 3 april zal de rente bij de bank voor een normale internetspaarrekening naar 0 procent gaan. Triodos was al de bank met de laagste spaarrente (0,1%) en wil zich vooral op het gebied van duurzaamheid onderscheiden van de rest van de banken.

De spaarrente bij andere banken kelderen ook snel. Dit is volgens BNR het gevolg van de Europese Centrale Bank die de afgelopen jaren bezig is geweest met de rente tarieven. Dit om de economische groei in Europa aan te jagen. 'Die pijn moeten we verdelen over alle betrokkenen bij de bank en daar moeten de spaarders dus ook aan geloven', aldus Bierman.

Er zijn landen in Europa die negatieve spaarrente hebben. Hier moeten cliënten betalen om hun spaargeld op een rekening te zetten. Of dat ook bij Triodos gaat gebeuren weet Bierman niet. ‘Dat is echt koffiedik kijken.