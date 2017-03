Tientallen Nederlanders verdacht van zwartsparen

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij een Zwitserse bank. Ook in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk lopen strafrechtelijke onderzoeken.

De FIOD doorzocht gisteren op een internationaal gecoördineerde actiedag woningen van zwartspaarders en nam administratie in beslag bij de Zwitserse bank. Ook in de andere Europese landen en Australië vonden acties plaats. De zwartspaarders die onderwerp van onderzoek zijn in de verschillende landen hebben allen het geld gestald bij dezelfde Zwitserse bank.

Internationale samenwerking

Eurojust ondersteunt de coördinatie van de acties in de verschillende landen. Door de gelijktijdige en gecoördineerde acties laten de deelnemende landen zien dat ze gezamenlijk optreden tegen dit soort fraude. Internationale samenwerking is belangrijk, omdat er vaak landsgrenzen worden overschreden bij het opzetten van verhullende constructies. De komende tijd zal de internationale samenwerking verder geïntensiveerd worden. Er wordt ook gekeken naar de rol die eventuele dienstverleners hebben gespeeld.

Aanhoudingen

De FIOD heeft gisteren twee vermoedelijke zwartspaarders aangehouden en 2 verdachten worden verhoord. In woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en gemeente Venlo is administratie in beslag genomen en beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed, een luxe auto, tientallen schilderijen, juwelen en een goudstaaf. De FIOD beschikt over de gegevens van duizenden rekeninghouders. De komende weken volgen nog meer acties.

Buitenlands vermogen melden bij Belastingdienst

De opsporingsdiensten, het OM en de Belastingdienst willen verhullende constructies in het buitenland integraal aanpakken. Alle belastingplichtigen moeten hun vermogen correct aangeven bij de Belastingdienst, zodat de dienst kan heffen op basis van het vermogen dat mensen bezitten.

De afgelopen jaren hebben veel mensen vrijwillig hun buitenlands vermogen gemeld. Dit kan nog steeds bij de Belastingdienst. Als zogenaamde zwartspaarders zich vrijwillig melden bedraagt de boete 120%. Bij niet vrijwillig melden bedraagt de boete maximaal 300%. Daarnaast kan eenieder die zijn buitenlands vermogen niet opgeeft onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek worden.