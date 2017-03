Extra faillissementen door Brexit

De Brexit maakt honderden Nederlandse bedrijven kwetsbaar. In 2018 zal het aantal faillissementen hierdoor toenemen. Belangrijkste oorzaken: omzetverlies door nadelige wisselkoers, vraaguitval en investeringen die uitblijven. Nederland moet zich voorbereiden op aanzienlijke schade. De kans is groot dat de nadelige gevolgen groter uitpakken dan nu voorzien. Zo waarschuwt kredietverzekeraar Euler Hermes in het whitepaper 'Brexit werpt eerste schaduwen vooruit' dat deze week is gepubliceerd.

Onderschatting van de problematiek ligt volgens de kredietverzekeraar op de loer. Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland: "De eerste effecten van de Brexit worden nu al gevoeld. Wij hebben de Brexit-gevoeligheid van het Nederlandse bedrijfsleven onderzocht. Honderden ondernemingen in de sectoren agri & food, industrie en groothandel en transport & logistiek zijn kwetsbaar voor de gevolgen."

Maatregelen nodig

Vooral in de agri & food-sector is de Brexit-gevoeligheid groot. Toemen: "Ondernemers met een omzet in het Verenigd Koninkrijk van 10% of meer hebben nu al flink last van de verandering in de wisselkoers. Sommigen maken gebruik van financiële hedging-technieken om de negatieve effecten op te vangen. De effectiviteit van een dergelijke aanpak wordt steeds beperkter of veel duurder."

Begin 2017 meldde de bloemensector dalende verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Dan hebben we het over aanzienlijke bedragen. De export van de Nederlandse sierteelt bedraagt ruim 5,5 miljard euro per jaar en daarvan is het VK goed voor zo'n 900 miljoen euro. "Verschillende marktpartijen maakten eerder dit jaar al melding van omzetdalingen tot 15%."

Na Duitsland is VK ons grootste exportland

Het Verenigd Koninkrijk is vanouds een belangrijke handelspartner van Nederland. Na Duitsland is het de tweede exportbestemming voor Nederlandse bedrijven; de exportwaarde van goederen en diensten is 52 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor ongeveer 2,3% van het Nederlandse BBP. Met uitzondering van Ierland is Nederland sterker dan andere Europese landen gericht op het Verenigd Koninkrijk. Ook op het gebied van import zijn de belangen groot: het Verenigd Koninkrijk is het derde land als het gaat om het aandeel in onze importwaarde. De (export)relaties met het Verenigd Koninkrijk zijn het sterkste in de sectoren Agrarisch, Industrie, Food, Groothandel en Transport & Logistiek.