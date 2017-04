Na Jumbo mogelijk ook stiptheidsacties bij Albert Heijn

Gisteren heeft FNV Handel een ultimatum gestuurd aan Albert Heijn (AH) voor een goede cao voor de distributiecentra. Als AH niet reageert voor vrijdag 7 april 17.00 uur dan volgen er acties, zo concludeert FNV Handel.

'Als het aan AH ligt, wordt voor ons het alledaagse onbetaalbaar. Naast een mager loonbod van 1,5% wil AH ook korten op de goedkoopste salarisschaal. Goedkoop kan volgens AH blijkbaar nog goedkoper', reageert FNV-lid Gerwin Kamp die als magazijnmedewerker in het distributiecentrum Geldermalsen werkt.

Geen race naar beneden in AH-distributiecentra

Na vier onderhandelingsrondes concludeert FNV Handel dat verder praten zinloos is. Özcan Colak, die namens FNV onderhandelt: 'De cao-voorstellen die AH doet, leiden ertoe dat de toekomst van werknemers in de distributiecentra onzekerder wordt. Kennelijk wil AH zijn marktleiderschap behouden door in de distributiecentra voornamelijk te gaan werken met uitzendkrachten en tijdelijke krachten. En die krijgen dan een veel lager loon dan nu het geval is. De FNV werkt niet mee aan deze race naar beneden.'

Stiptheidsacties bij distributiecentra Jumbo

Gisterenavond verliep het ultimatum dat FNV Handel stelde aan supermarktconcern en concurrent Jumbo. Ook hier gaat het om een cao voor de distributiecentra. Vanaf vandaag houden de werknemers in de Jumbo DC’s stiptheidsacties, wat inhoudt dat iedereen strikt volgens de regels werkt. 'Jumbo laat zijn cao-traject afhangen van de uitkomst van onder andere de cao bij de AH-distributiecentra. Eigenlijk is het beschamend dat de twee grootste supermarktketens in Nederland hun mooie winsten niet willen delen met de werknemers. Terwijl het mede dankzij hen is dat beide bedrijven zo floreren', stelt Colak.

Het ultimatum aan Albert Heijn verloopt op vrijdag 7 april om 17.00 uur. De cao AH Logistics geldt voor circa 4.500 werknemers. AH heeft distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle die zorgen voor de bevoorrading van de ruim 880 winkels in Nederland.