Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van 2017 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2016.

De toename bleef hiermee onder die van de consumentenprijzen (1,5 procent). Vooral bij de overheid namen de cao-lonen minder sterk toe. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Sinds de eerste helft van 2014 is de toename van de cao-lonen niet meer lager geweest dan de ontwikkeling van de inflatie. De stijging is ook minder dan alle kwartalen van 2016. In dat jaar kwam de gemiddelde stijging over het hele jaar uit op 1,9 procent.