Jumbo verhoogt lonen distributie-medewerkers

Supermarktketen Jumbo heeft maandagochten via een perbericht laten weten dat de 3000 medewerkers van de distributiekantoren er in april 1,5 procent extra loon bijkrijgen.

En er kan met terugwerkende kracht nog meer bijkomen als bij de concurrentie de lonen harder stijgen. Er werden in de afgelopen week door de vakbonden stiptheidsacties gevoerd voor ruimere loonsverhoging voor de medewerkers van Jumbo's distributiecentra. Maar de bonden zetten de acties ook na vanochtend door, want Jumbo doet volgens FNV niets met de klachten van de werknemers over de werkdruk. Een woordvoerster van FNV tegen RTL Nieuws: 'Het is jammer dat Jumbo de onderhandelingen over een nieuwe cao terugbrengt tot het financiële element. Het gaat om meer dan alleen maar loon, dit voorstel gaat volgens de vakbond voorbij aan bijvoorbeeld de vraag 'hoe haal ik op een gezonde manier mijn pensioen?'

Supermarktketen Jumbo verwijt nu op zijn beurt de vakbonden dat zij afspraken negeren en aansturen op acties. CEO Frits van Eerd stelt in het persbericht van Jumbo: 'Bij Jumbo hebben we steeds ingezet op constructieve gesprekken met de bonden over een nieuwe cao Jumbo Logistiek. Dat de bonden ervoor hebben gekozen de gesprekken voortijdig af te breken en de in maart 2016 met ons gemaakte afspraak over een duurzame loonkostenontwikkeling te negeren, stelt ons erg teleur. Door aan te sturen op acties bewijzen de bonden Jumbo en haar medewerkers geen goede dienst en belemmeren zij het voeren van een dialoog.'