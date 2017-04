Eigenaar Gazelle doet overname bod producent Batavus en Sparta

Handelsbedrijf Pon, eigenaar van onder meer Gazelle en Union, heeft een overname bod gedaan op fietsenproducent Accell Group. Laatst genoemde is producent van Batavus en Sparta fietsen.

Pon is bekend als belangrijke auto importeur en verkoper, maar is ook actief in de fietsenindustrie. Door de overname zou het grootste fietsenbedrijf ontstaan ter wereld.

Per aandeel Accell biedt Pon 32,72 euro in contanten. Dit is volgens het AD een kwart meer dat de slotkoers van Accell op maandag. Het overname bedrag zal dan uitkomen op ongeveer 846 miljoen euro.

Beide partijen voeren verkennende gesprekken over de overname, waarvan de uitkost volgsn Accell nog niet vaststaat.