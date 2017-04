Talpa gaat door met strijd om TMG

Talpa Holding N.V. ("Talpa") zal, zoals aangekondigd in eerdere berichten, voor 17 april aanstaande een verzoek tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de AFM dat ziet op haar voorgenomen bod op alle (certificaten van) aandelen in Telegraaf Media Groep ("TMG").

Het doorzetten van het voorgenomen bod door Talpa is mede ingegeven door de recente overname van SBS Broadcasting, waardoor Talpa een grote stap dichterbij is in het realiseren van een toonaangevend Nederlands multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online om consumenten in Nederland 24/7 te voorzien van content. Het bod op TMG past nadrukkelijk in deze strategie.

De prijs die Talpa bereid is te bieden is €6,50. Daarnaast is de strategie van Talpa gericht op het realiseren van opbrengst synergiën in plaats van kostenbesparingen. Hiermee biedt Talpa tevens een reëel en aantrekkelijk alternatief voor de strategie van Mediahuis en VP Exploitatie aan de werknemers van TMG.

Talpa Holding

Talpa Holding is de holding company voor John de Mol’s media-activiteiten. Het bedrijf is opgericht in 2005 en positioneert zich als een ‘full service’ content bedrijf, waar creatie, productie, distributie & broadcast over verschillende platformen de basis vormen.

Talpa Holding is naast SBS Broadcasting onder meer eigenaar van Talpa Radio, dat met de zenders Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica het grootste muziek-entertainmentbedrijf van Nederland vormt.

Talpa Media, voormalig onderdeel van Talpa Holding, is in 2015 overgenomen door het Britse ITV. Talpa Media is nog steeds verantwoordelijk voor het management van het bedrijf, en daarmee dus voor de creatie en productie van de televisieformats en concepten. De grootste productie is The Voice, voor het eerst uitgezonden in 2010. Inmiddels bestaan er van dit programma meer dan 65 lokale producties, uitgezonden in maar liefst 180 landen.