'Amerikaanse verf- en lakkengigant PPG voert agressieve strijd om AkzoNobel over te kunnen nemen'

De activistische aandeelhouder Elliott Advisors met als voorzitter de miljardair Paul Singer wil dat er een bijzondere aandeelhoudersvergadering komt om het ontslag van de voorzitter van de raad van commissarissen van AkzoNobel, Antony Burgmans, te eisen. Het agendapunt werd gelijk door AkzoNobel afgewezen. In een persbericht laat het bedrijf weten: 'De raad van commissarissen staat volledig achter de heer Burgmans in zijn rol als voorzitter.' Het bedrijf noemt het verwijderen van Burgmans "disproportioneel, schadelijk en niet in het belang van het bedrijf, de aandeelhouders of andere belanghebbenden." Dit schrijft onder meer de NOS woensdag.

Afwijzing overnamebod

AkzoNobel heeft het overnamebod van het Amerikaanse bedrijf PPG van ruim 22 miljard euro afgewezen en wil ook niet met PPG praten. Sommige aandeelhouders zijn daar woedend over. Echter AkzoNobel wil niet overgenomen worden, vindt het bod te laag, en denkt bovendien dat het voor niemand goed is. Het is vooral Elliott die samen met 30 andere aandeelhouders Burgmans weg wil hebben omdat hij wordt gezien als de grote dwarsligger en verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de overname. AkzoNobel kaatst de bal terug en merkt op dat Elliott pas sinds december 2016 aandeelhouder is van AkzoNobel, dus ook weer niet zo betrokken bij en begaan met de onderneming en vooral gefocused op de korte termijn.

'Voor Amerikanen bedrijf slechts een object'

Ook heeft AkzoNobel melding gedaan bij toezichthouder AFM over het lekken van prijsgevoelige informatie door de Amerikaanse aandeelhouder Elliott naar PPG, de Amerikaanse concurrent waarmee Akzo al meer dan een maand in een overnamestrijd mee verkeerd. De verf- en chemiegigant wil niet worden overgenomen door verf- en lakkengigant PPG. PPG, de nummer 2 in de wereld wil AkzoNobel, de nummer 3, overnemen om zo de allergrootste te worden. Het Amerikaanse PPG bracht al twee keer een ongevraagd overnamebod uit op AkzoNobel. AkzoNobel-topman Büchner zei dinsdag hierover in een interview metde Volkskrant: 'Voor de Amerikanen is een bedrijf een object, voor ons een organisatie van vlees en bloed.'