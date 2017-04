'Zeewier als groente van de toekomst'

Woensdag heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken op Scheveningen het startschot gegeven voor het innovatieprogramma ‘Seaweed for Food and Feed’ waarmee de komende jaren wordt geïnvesteerd in duurzame teelt van zeewier en het geschikt maken van zeewier voor humane consumptie en diervoeder als plantaardige eiwitbron. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken woensdag.

'Vanuit de Voedselagenda van het kabinet is de komende vier jaar in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een duurzame zeewiersector in Nederland', aldus het ministerie.

Het zeewier-programma sluit aan bij de inzet van het kabinet om de beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van plantaardige producten, zoals zeewier, te verhogen. Staatssecretaris Van Dam gaf het startschot tijdens het oogstfeest ‘Buitengewoon Zeewier’ van de Stichting Noordzeeboerderij die vorig jaar een zeewier-proefboerderij voor de kust van Scheveningen te water heeft gelaten.

Tijdens het feest werd de eerste oogst door de staatssecretaris aan land gebracht. Samen met Mark Kulsdom van The Dutch Weed burger verwerkte Van Dam het zeewier vervolgens tot het nieuwe voedselproduct ‘Seawharma’.

Van Dam: 'Zeewier is de groente van de toekomst: duurzaam en gezond. Veel mensen weten nog niet dat zeewier niet alleen lekker is maar ook makkelijk kan worden bereid. Met het innovatieprogramma zetten we in op nieuwe voedselproducten die duurzaam worden geproduceerd en die aantrekkelijk zijn voor een breed publiek.'