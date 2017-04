Miljoen buitenlanders bezoeken Nederland met Pasen

Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar. Het aantal Nederlanders dat op vakantie gaat wordt geschat op zo'n half miljoen. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar met Pasen. Het merendeel van de Nederlanders viert vakantie in eigen land.

Groei algemeen

In 2016 kwamen er 6% meer bezoekers uit andere Europese landen dan het jaar ervoor, waarmee de groei vergelijkbaar is aan die van het totale inkomend toerisme naar ons land. Met name grote herkomstmarkten als Duitsland en België lieten relatief hoge groeicijfers zien.

Een belangrijke verklaring voor de groei uit de buurlanden is dat er al enige tijd sprake is van groei van de korte vakantiemarkt (mede door positieve economische ontwikkelingen in die landen), waar Nederland als buurland bovengemiddeld van profiteert. Het aantal bezoekers uit Rusland daalde met 14%. Door sancties richting de EU (o.a. een verbod op buitenlandse reizen voor bepaalde beroepsgroepen), de sterke waardedaling van de roebel en een dalend inkomen voor veel Russen, zijn de Russen meer in eigen land gebleven.