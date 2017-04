Bedrijfsresultaat hoogst in farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie haalde in 2015 relatief het hoogste bedrijfsresultaat binnen de industrie. Farmaceuten noteerden een bedrijfsresultaat van 17,5 procent van de omzet. Dat is drie keer zo veel als het gemiddelde van 5,8 procent in de totale industrie. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.

De tabaks- en drankenindustrie volgden op de voet met resultaten van respectievelijk 15,6 en 14,6 procent van de omzet. Met amper 1 procent bedrijfsresultaat was de aardolie-industrie in 2015 branche met het laagste bedrijfsresultaat.

Brutowinstmarge in 2015 het hoogst in de tabaksindustrie

In de farmaceutische industrie werken zo’n 15 duizend mensen, verdeeld over ongeveer 200 bedrijven. Die realiseerden gezamenlijk een omzet van 5,8 miljard euro in 2015. Na aftrek van directe productiekosten bleef daar ruim 55 procent van de omzet van over. Dat is de brutowinstmarge. Alleen in de tabaks-, dranken- en grafische industrie waren de marges hoger, variërend van ruim 65 procent bij de tabaksproducenten tot ongeveer 58 procent bij de drankenindustrie en grafische industrie.

Van de brutowinstmarge in de farmaceutische industrie bleef na aftrek van lonen en overige bedrijfskosten een bedrijfsresultaat van 1 miljard euro over, 17,5 procent van de omzet. De farmaceutische industrie produceert met name (grondstoffen voor) geneesmiddelen. Aan de ontwikkeling hiervan zijn vaak hoge onderzoekskosten verbonden, en goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen kan jaren duren. Wanneer een farmaceut een nieuw product heeft ontwikkeld, wordt hier veelal patent op aangevraagd. Toegekende patenten geven het bedrijf gedurende een vaste periode exclusieve rechten op de productie en verkoop van dat product.