Nederlander dit jaar duurder uit met Pasen

Paasinkopen zijn dit jaar duurder voor de Nederlandse consument, blijkt uit een analyse van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek door prijsexpert Simon-Kucher & Partners. Veelvoorkomende paasproducten zijn dit jaar aanzienlijk in prijs gestegen. Voedingsmiddelen zijn gemiddeld 1,9 procent duurder, met uitschieters tot bijna 20 procent. Supermarkten in Nederland proberen met gerichte marketingacties de consument over te halen om Pasen net als kerst uitbundig te vieren.

Prijs (Paas)ei afgelopen weken gestegen

Door de verwachte toenemende vraag naar bepaalde producten rond Pasen neemt de prijs toe. Dit is onder andere terug te zien in de prijsindexering van eieren, met een prijsstijging tot 14 procent in de afgelopen 4 weken (week 10-13)2. Supermarkten gebruiken de marktprijs om eieren in te kopen en vertalen de stijging van de inkoopprijs vaak door naar de prijs op de schappen voor de consument. Daarnaast is de prijs van schapen- en geitenvlees (lamsrack) dit jaar met 19,8 procent gestegen, zijn verse groenten 3,8 procent duurder en zijn aardappelen 9,9 procent duurder, blijkt uit cijfers van het CBS.

Buiten de deur eten

Als consument is het lastig anticiperen op de hogere prijzen voor de paasinkopen. De prijs voor buiten de deur eten stijgt echter 1,8 procent minder dan een gemiddeld paasproduct. Dit komt mede doordat de consument meer keuze heeft tussen restaurants; het aantal restaurants is in 2016 met 5 procent toegenomen. Daarmee is buiten de deur eten dit jaar voor Pasen een goed alternatief om de relatief duurdere paasdiners te ontkomen.