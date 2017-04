Hoogleraren roepen nieuwe kabinet op vooral voor groene economie te gaan

In een open brief roepen 90 hoogleraren de Tweede Kamer op meer te doen voor een groene economie.

CO2-belasting voor Nederlandse industrie

De open brief, die maandag gepubliceerd wordt in dagblad Trouw, bevat twaalf aanbevelingen voor een nieuw kabinet. Zo willen de hoogleraren dat de vijf overgebleven kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2020 sluiten en moet de kilometerheffing in het verkeer volgens hen snel worden ingevoerd. Daarnaast willen ze een hoge fiscale heffingen op milieubelastende en energie-intensieve productie en consumptie. Ook pleiten ze voor een CO2-belasting voor de Nederlandse industrie. Dit schrijft Trouw maandag.

Nederland moet koploper van Europa worden

In de brief staat verder te lezen dat Nederland koploper van Europa moet worden in de nieuwe, duurzamere, economie. Daarvoor is moed en leiderschap nodig. De hoogleraren schrijven: 'Het makkelijkste deel hebben we achter de rug. Maar het moeilijkste komt nog: de transformatie naar woningen zonder aardgas, naar een industrie gebaseerd op groene grondstoffen, naar een duurzame en klimaat-slimme landbouw, naar elektrische mobiliteit, naar een nieuwe decentrale energie-infrastructuur. Iedereen gaat het voelen in de portemonnee, de overheid, bedrijven en burgers. Maar het levert ook veel op: werkgelegenheid, innovatie en een nieuw economisch perspectief.”

De open brief is een initiatief van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, die ook een van de mensen is achter klimaatorganisatie Urgenda.

Brief hoogleraren: https://www.trouw.nl/groen/brief-90-hoogleraren-maak-nederland-koploper-...

Lijst van ondertekenaars brief: https://www.trouw.nl/groen/deze-90-hoogleraren-roepen-het-kabinet-op-ned...