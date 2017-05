Airbnb in jaar tijd meer dan verdubbeld

In Amsterdam is in een jaar tijd het gebruik van Airbnb meer dan verdubbeld.

Uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International en Hotelschool The Hague blijkt dat in 2016 in totaal bijna 1,7 miljoen overnachtingen in de hoofdstad via de site werden geboekt. Dat is een groei van 125 procent. Dit schrijft de NOS dinsdag.

Dirk Bakker van Colliers International is niet verbaasd over de groei. Tegen de omroep zegt hij: 'Het aantal reisbewegingen neemt sterk toe. Wereldwijd groeit het met 5 procent per jaar. Maar in Amsterdam groeit dat veel harder, omdat het een heel populaire stad is.'

Het aantal beschikbare Amsterdamse appartementen of kamers op Airbnb is eveneens meer dan verdubbeld, van ruim 15.000 eind 2015 naar ruim 32.000 eind 2016.