Tekort aan bouwvakkers neemt volgens UWV toe

Door de grote vraag naar personeel en de beperkte instroom vanuit het beroepsonderwijs hebben werkgevers in de bouw moeite om voldoende vakmensen te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van UWV naar de bouwsector. UWV verwacht tot en met 2018 een toename van 13.000 banen voor werknemers in de bouw. Voor zzp’ers wordt een groei van 4.000 banen verwacht.

Tot en met volgend jaar stijgt het aantal vacatures in de bouw naar verwachting tot 35 duizend, zo blijkt uit de arbeidsmarktupdate bouw. UWV ziet vooral kansen voor uitvoerend personeel op mbo-niveau, zoals timmerlieden, metselaars en installatiemonteurs. Daarnaast zijn er relatief goede kansen in beroepen die bouwwerkzaamheden voorbereiden, plannen en aansturen op de bouwplaats, zoals werkvoorbereiders en uitvoerders.

De bouw vergrijst

Het aandeel bouwwerknemers jonger dan 45 jaar is de laatste jaren sterk afgenomen, van 66% in 2004 naar 56% in 2014. Door de crisis konden bouwbedrijven minder leerbanen aanbieden. Het aantal leerlingen aan mbo-opleidingen bouw en infra nam tussen 2011 en 2016 af met 38%. Het aantal bbl-deelnemers, beroepsbegeleidende leerweg, daalde zelfs met 53%. De bouwsector heeft vergeleken met andere sectoren weinig werknemers jonger dan 25 jaar en veel 25- tot 45-jarigen.

Sterke WW-daling

Doordat het beter gaat in de bouw zijn er minder werknemers die een beroep moeten doen op een WW-uitkering. UWV verstrekte in 2016 13 duizend nieuwe WW-uitkeringen in de bouwsector. In 2013 verstrekte UWV nog 37 duizend uitkeringen. De daling van het aantal nieuwe uitkeringen gaat samen met een sterke afname van het aantal faillissementen in de bouw. De bouwsector heeft lang last gehad van de economische crisis, waardoor veel banen verdwenen. Sinds 2014 neemt de bouwproductie weer toe. Dat is vooral te danken aan de opleving van de woningbouw.