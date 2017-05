Blokker Holding verkoopt Leen Bakker aan Gilde Equity Management

Deze transactie is in lijn met de recent aangekondigde strategische heroriëntatie van Blokker Holding. Voor Gilde Equity Management is de overname van Leen Bakker een uitstekende aanvulling op haar portefeuille. De Centrale Ondernemingsraad van Blokker Holding is om advies gevraagd. Dit heeft Blokker Holding bekendgemaakt.

Jeroen Visser, CFO Blokker Holding: “Ik ben erg verheugd dat wij deze belangrijke transactie vandaag bekend kunnen maken. Nadat wij vorige week onze strategische heroriëntatie hebben gecommuniceerd, is het mooi om nu te kunnen berichten dat wij Leen Bakker kunnen onderbrengen bij een degelijke partij als Gilde. Aan de vooravond van haar honderdste verjaardag, verdienen Leen Bakker en alle medewerkers de aandacht en focus om zich te kunnen blijven ontwikkelen.”

Gerhard Nordemann, managing partner van Gilde: “We zijn erg trots dat we Leen Bakker kunnen ondersteunen in het realiseren van duurzame groei. Het is een sterk merk met een prachtige historie en met volop perspectief en potentie. We hebben dan ook veel vertrouwen in de toekomst van Leen Bakker en kijken ernaar uit om hier samen met haar management verder vorm en inhoud aan te geven. Ik vind het belangrijk te benadrukken dat zowel Leen Bakker als Kwantum, ook onderdeel van Gilde, als zelfstandige, onafhankelijke merken blijven bestaan. Ook heeft de transactie geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij Leen Bakker.”

Het Nederlandse Leen Bakker wil het merk voor een ieder zijn als het gaat om mooi, functioneel en betaalbaar wonen. De basis daarvoor werd gelegd door Cornelis Bakker. Zijn textielwinkel in Rotterdam groeide in bijna een eeuw uit tot één van de grootste en bekendste woninginrichters van Nederland en België. Ruim 2.300 medewerkers werken voor en achter de schermen aan het waarmaken van de missie: iedereen een thuis! Daarbij richt Leen Bakker zich vooral op de twee belangrijkste ruimtes van het huis: de woonkamer en de slaapkamer. Het bedrijf is sinds 1988 onderdeel van Blokker Holding. Leen Bakker realiseert een jaaromzet van meer dan 330 miljoen euro.

Gilde is ervan overtuigd dat Leen Bakker in de (nabije) toekomst verder zal groeien. Dit is onder meer gebaseerd op de stijgende trend onder consumenten die de voorkeur geven aan retailers die betaalbare producten van goede kwaliteit kunnen aanbieden. Leen Bakker heeft een sterke positie in dit marktsegment, evenals Kwantum dat in 2015 door Gilde is aangekocht. Deze woondiscounter, met winkels in Nederland en België, is onder het motto “Daar woon je beter van!” de afgelopen jaren sterk gegroeid met inmiddels een jaaromzet van meer dan 250 miljoen euro.

Gilde zal samen met de Leen Bakker-organisatie en het management werken aan het verder versterken van haar markpositie waarbij de nadruk ligt op het realiseren van duurzame, autonome groei. Het blijvend actualiseren van de formule en het aanbod van mooie, functionele en betaalbare producten staan hierin voorop. Daarnaast ligt de focus op het verder invullen en aanscherpen van de onlinestrategie van Leen Bakker. Het vinden van een optimale balans tussen de vertrouwde Leen Bakker producten en winkels en haar online aanwezigheid is hierbij cruciaal. Om dit mogelijk te maken zal er niet alleen worden geïnvesteerd in de organisatie, maar ook in de IT-systemen van Leen Bakker.

Onder de vleugels van Blokker Holding is Leen Bakker uitgegroeid tot één van de bekendste en grootste woninginrichters in de Benelux. Gilde zal al haar ervaring, kennis en kapitaal inzetten voor het realiseren van een succesvolle toekomst voor alle klanten en medewerkers van Leen Bakker.

De transactie is onderworpen aan de noodzakelijke goedkeuringen op het gebied van mededinging en advisering door de Centrale Ondernemingsraad. Over de omvang van deze transactie worden geen nadere details bekend gemaakt.