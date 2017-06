Vooral onder jongeren daalt werkloosheid

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald, meldt het CBS.

Het sterkst is de afname onder jongeren. In mei bedroeg het aantal werklozen 456 duizend, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind mei 386 duizend WW-uitkeringen.

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in mei 2017 uit op 386 duizend, een daling met 16 duizend (-3,9 procent) ten opzichte van april. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-10,2 procent). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk (-2,2 procent). De daling van het aantal uitkeringen onder mannen (-5 procent), was veel groter dan onder vrouwen (-2,8 procent).