Kamp: Bonusplafond in Nederland is reëel probleem

Voor het aantrekken van bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk is volgens minister Henk Kamp het lage Nederlandse bonusplafond een reëel probleem. Sinds men de Brexit bekend maken hebben dertien bedrijven de overstap gemaakt van Londen naar Nederland.

In een interview met de Volkskrant zegt Kamp: ‘Voortdurend melden in Nederland geïnteresseerde buitenlandse bedrijven zich bij ons. We schrijven hier op het ministerie het ene na het andere bidbook om die bedrijven te laten zien wat de kracht van Nederland is.’

Voor de financiële sector is Nederland niet zo interessant volgens de minister. Dit komt door het bonusplafond van 20 procent van het jaarsalaris, waar in andere EU-landen een bonus van 100 procent is toegestaan.

Echt actief lobbyt Nederland niet om bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk niet. ‘ Het is toch profiteren van andermans ellende’, aldus Kamp