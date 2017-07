Minister Kamp volgt advies regio voor hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg

De minister van Economische Zaken heeft in afstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Besloten is het advies van de regio op te volgen. Dit heeft minister Henk Kamp in een brief aan de Tweede Kamer vandaag bekendgemaakt.

Minister Kamp: ''Nederland gaat over op duurzame energie. Daartoe worden in de komende vijf jaar vijf van de grootste windparken op zee ter wereld voor de Zeeuwse en Hollandse kust gebouwd. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is nodig om een deel van de elektriciteit van deze windparken bij de afnemers in ons land te krijgen. Het gekozen tracé bundelt over vrijwel de gehele lengte met de al bestaande 380 kV-verbinding en andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Bij Woensdrecht gaan de kabels over ongeveer zeven kilometer ondergronds.''

Gezamenlijk proces

Na een intensief en gezamenlijk proces met indieners van alternatieve tracés, gemeenten, provincie Noord Brabant, TenneT en het ministerie van Economische Zaken is een viertal alternatieven met varianten voor de verbinding ontstaan. Deze alternatieven en varianten zijn onderzocht op milieueffecten, technische aspecten en kosten. De regionale overheden hebben vervolgens unaniem geadviseerd te kiezen voor een tracé in het noorden van het gebied. Het voorkeurstracé dat nu is vastgesteld komt overeen met dit advies.