Export groeit gestaag verder

Het volume van de goederenexport was in mei 3,3 procent groter dan in mei 2016, meldt het CBS. De groei was groter dan in april, toen de export met 2,5 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder.

Ook de stijging van het importvolume was groter; 6 procent in mei tegen 0,5 procent in april. In mei 2017 groeide vooral de export van chemische en (basis)metaalproducten en van machines.

Omstandigheden voor export in juli gunstiger

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juli gunstiger dan in mei. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van juli zijn vooral de Duitse industriële productie, het oordeel van de Europese industriële producenten over de buitenlandse orders en het Europese en Duitse producentenvertrouwen verbeterd ten opzichte van mei.