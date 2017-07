Opnieuw toename binnenlands goederenvervoer

De hoeveelheid vervoerde goederen in ons land steeg in 2016 tot 1,67 miljard ton, een toename van 1,2 procent vergeleken met 2015. Deze stijging komt volledig voor rekening van het goederenvervoer binnen Nederland.

Het grensoverschrijdende vervoer van goederen daalde zelfs licht. Dit meldt het CBS in de nieuwe Jaarmonitor Goederenvervoer.

In 2016 werd binnen de Nederlandse landsgrenzen 3,7 procent meer gewicht aan goederen vervoerd dan een jaar eerder. Dit komt neer op 0,65 miljard ton. Ruim 60 procent van alle goederen die in Nederland worden vervoerd, ging de grens over. Dit grensoverschrijdend vervoer daalde in 2016 met 0,3 procent tot 1 miljard ton.