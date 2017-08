Aantal faillissementen in juli weer iets gedaald

In juli van dit jaar is het aantal failliet verklaarde bedrijven gedaald. 'In juli 2017 zijn er 34 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni', zo meldt het CBS donderdag. 'Deze daling volgt op stijgingen in mei en juni. De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel', aldus het CBS.