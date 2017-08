FNV: Medewerkers HWWzorg leggen weer het werk neer

Hiermee voeren ze wederom actie tegen het beleid van hun Raad van Bestuur. ‘De medewerkers hebben de afgelopen maanden meerdere malen actie gevoerd. Door het uitdelen van lulkoekjes, een Baggâhboek en vandaag nog met het uitdelen van bakstenen. Afgelopen week legden al 15 medewerkers hun werk neer’, zegt John van Mullem van FNV Zorg & Welzijn: ‘De Raad geeft geen gehoor en daarom zetten medewerkers de actie door.’

Ongeveer 10 medewerkers HWWzorg zullen dinsdag 15 augustus het werk neerleggen en een ‘Baggâhboek’ aan Henk Nijboer (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP) overhandigen. De actie vindt tussen 09.00 – 12.00 uur plaats op de Hofplaats 2B, Den Haag.

Kamerleden

Cliënten van HWWzorg vertellen dinsdag hun verhaal. Zij ervaren dat de zorg onpersoonlijker wordt en de kwaliteit afneemt. De actie wordt ook bijgewoond door Henk Nijboer van de PvdA en Lilian Marijnissen van de SP. Zij krijgen het ‘Baggâhboek’ overhandigd, een boek met verhalen over de misstanden bij HWWzorg.

‘Niet leerbaar’

110 zorgmedewerkers dreigen hun baan te verliezen: ‘Enerzijds wil HWW van ruim honderd medewerkers afscheid nemen, terwijl ze anderzijds stapels zzp’ers en uitzendkrachten inhuren om de roosters te vullen. Dit is totaal respectloos.’ Van Mullem vervolgt: ‘HWWzorg wil mensen bijscholen, maar heeft medewerkers aangegeven dat ze niet leerbaar zijn. Dat kan je misschien zeggen van huisdieren, maar van mensen? In de zorg zijn alle handjes welkom en dan gaat HWW er mensen uitgooien? Lager geschoold personeel kan nog steeds eenvoudiger werk blijven doen. Iedereen kan bij een cliënt steunkousen aantrekken, daarvoor hoef je niet te hebben doorgeleerd. Bovendien werken sommige medewerkers al 20 tot 30 jaar in de zorg. Voor cliënten is het ook prettig dat zij hun vaste zorgmedewerkers behouden.’

Zes eisen

De medewerkers van HWWzorg hebben zes eisen neergelegd bij hun werkgever. Eisen die de kwaliteit van zorg in Den Haag op peil houden.

Deze zes eisen zijn:

- Geen gedwongen ontslagen;

- Vaste gezichten bij de cliënten;

- Dwing zieke medewerkers niet te werken;

- Gezonde roosters, die op tijd bekend zijn;

- Heldere interne communicatie;

- Minder werkdruk en meer tijd voor cliënten.

‘Zoals het nu gaat is het niet werkbaar. De medewerkers willen kwaliteit leveren, maar hebben het gevoel dat ze worden weggepest. De kwaliteit van de zorg wordt minder en minder. Deze race naar beneden moet stoppen. De eisen komen de zorg ten goede en dat is toch iets wat wij allemaal zouden moeten nastreven, zowel de FNV, de medewerkers, de cliënten als de werkgevers in de zorg', sluit Van Mullem af.