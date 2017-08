Inkomsten door toerismesector in Nederland groeien gestaag door

De toeristische bestedingen stegen in 2016 bijna 4 procent en lagen ruim 27 procent hoger dan in 2010. De waarde van deze bestedingen bedraagt inmiddels 75,7 miljard euro. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Buitenlandse toerist drijfveer achter groei

Toeristen uit het buitenland stuwen de groei van de toerismesector. In 2016 gaven buitenlandse toeristen 21 miljard euro uit in Nederland, 1,3 miljard euro (bijna 7 procent) meer dan in het jaar daarvoor. Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen was ruim 6 procent hoger dan in 2015.



Daarnaast hebben meer buitenlandse toeristen een accommodatie of (vlieg)ticket geboekt bij of via een Nederlands bedrijf. Een groot deel van deze toeristen reisde niet daadwerkelijk naar Nederland, maar Nederlandse bedrijven verdienden wel aan deze boekingen.



Ook Nederlanders hebben als toeristen in eigen land meer geld uitgegeven aan vakanties, uitjes en overige recreatie zoals sporten en funshoppen. Zij besteedden hieraan 45 miljard euro in 2016, 1,5 miljard euro (ruim 3 procent) meer dan in 2015.

Toerismesector steeds belangrijker voor economie

In 2016 is de toerismesector goed voor een toegevoegde waarde van 24,8 miljard euro. In 2010 lag dit met 17,3 miljard euro ruim 43 procent lager.

De toerismesector is de afgelopen jaren harder gegroeid dan de economie. Hierdoor is het aandeel van de toerismesector in de toegevoegde waarde gestegen van 3,0 procent in 2010 naar 3,9 procent in 2016.

641 duizend banen

Het aantal banen in de toerismesector steeg in 2016 met 2,1 procent naar 641 duizend. Dit staat gelijk aan een stijging van ruim 13 duizend banen. Het aantal banen in de Nederlandse economie steeg vorig jaar met 1,0 procent. Het aandeel van de toerismesector in het totaal aantal banen nam daarmee verder toe naar 6,4 procent.



Het aantal werkzame personen in de toerismesector steeg met 2 procent naar 542 duizend mensen. Veel mensen in de toerismesector hebben een deeltijdbaan. Omgerekend naar voltijdbanen was de sector in 2016 goed voor 389 duizend banen.

Ongeveer driekwart van het werk in de toerismesector bestaat uit banen in karakteristieke toerismebranches zoals de horeca, luchtvaart, reisorganisaties- en bemiddeling en kunst en cultuur. Het resterende kwart zijn banen in onder meer de detailhandel, het openbaar vervoer en de taxibranche.

Het arbeidsvolume nam in 2016 in alle activiteiten binnen de toerismesector toe ten opzichte van 2015. Het arbeidsvolume in de horeca liet met ruim 4 procent de grootste stijging zien. Ten opzichte van 2010 is het arbeidsvolume in de horeca met 20 procent toegenomen.