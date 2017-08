Bezorg-sushi: 31% bevat teveel bacteriën

Dit blijkt onderzoek van de Consumentenbond, waarbij 160 sushi monsters werden onderzocht. De meeste van de aangetroffen bacteriën duiden op een slechte hygiëne bij de bereiding. De versheid van de bezorgsushi is in veel gevallen wel in orde.

Van de 20 onderzochte bezorg-sushi-restaurants scoren er 9 onvoldoende op hygiëne. Dit wordt vaak veroorzaakt door het werken met vuile handen en snijplanken. Bij 3 restaurants was de versheid ver onder de maat, de sushi is in die gevallen waarschijnlijk te warm of te lang bewaard.

Zowel het beste als het slechtst scorende restaurant zitten in Leiden: SushiPoint Leiden krijgt een 9,6 en Sushi Time Leiden een 2,5. Bij Sushi Time Leiden is de sushi niet hygiënisch klaargemaakt èn niet vers. Op 2 van de 8 onderzochte sushimonsters van Sushi Time Leiden zit bovendien een ziekmakende bacterie.

De Consumentenbond bestelde bij 20 bezorgrestaurants in Amersfoort, Breda, Groningen, Leiden en Rotterdam 4 soorten sushi. Bij elk restaurant werd op 2 verschillende dagen dezelfde bestelling gedaan.

De sushi werd vervolgens in een laboratorium onderzocht op bacteriën die aantonen dat de sushi niet vers is, op bacteriën die aantonen dat er niet hygiënisch gewerkt is en op ziekmakende bacteriën.

Ketens

In de test zaten 4 ketens, elk met 2 vestigingen in verschillende steden. SushiPoint scoort met beide vestigingen (Breda en Leiden) uitstekend en ook van Shabu To Go behalen beide locaties (Amersfoort en Rotterdam Coolsingel) goede scores.

Het beeld bij Sumo Sushi Express is wisselend. De locatie in Breda eindigt op de tweede plaats, terwijl de vestiging in Groningen maar net een voldoende krijgt.

Ook de onderzochte locaties van Sushi Time scoren uiteenlopend: Amersfoort scoort een 6,7 terwijl Leiden dus onderaan eindigt met een 2,5.

In 2015 onderzocht de Consumentenbond all-you-can-eat sushi. Van de 160 onderzochte monsters bevatte 64% destijds teveel bacteriën en geen enkel restaurant had zowel de hygiëne als de versheid op orde. De hoogstscorende restaurants behaalden maar net een voldoende (5,9).