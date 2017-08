Handhaving op kilometerheffing in België onaanvaardbaar. TLN roept minister op tot actie richting België

TLN krijgt, sinds de invoering van de kilometerheffing in België in 2016, steeds meer signalen van problemen met de tolheffing en de handhaving ervan.

Het registratiesysteem in de vrachtwagens hapert regelmatig en ongemerkt, zodat de chauffeur niet weet dat hij geen tol betaalt en een boete riskeert. Wel handhaaft de Belgische inspectie zonder uitzondering en legt 1000 euro boete op aan de chauffeurs als er geen tol betaald is.

Daarbij komt dat de boetes in België direct geïnd worden. “Er zijn inmiddels zoveel boetes opgelegd, het gaat om honderden boetes, dat er een onacceptabele situatie is ontstaan”, vindt TLN, dat al vanaf de invoering van de kilometerheffing in België ervoor pleit om echt eerst het systeem foutenvrij te maken, en dan pas te gaan handhaven.

Dieptepunt

Een triest dieptepunt werd vorige week bereikt toen één van de chauffeurs van transportondernemer Reining hiermee te maken kreeg. Hij werd aan het einde van de dag door inspecteurs aan de kant gezet en kreeg ook direct te horen dat hij sowieso de volgende ochtend pas weer verder kon, omdat immers de werkdag van de inspecteurs erop zat. Verder kreeg hij duizenden euro’s boete, waaronder voor nog niet betaalde boetes van het bedrijf waar een bezwaar tegen loopt vanwege niet werkende techniek.

Technisch niet betrouwbaar en toch handhaven

De registratiekastjes op het dashboard functioneren de ene dag wel in België en de andere dag niet. De chauffeur krijgt hier geen signaal van en rijdt dus, ongemerkt, zonder tol te betalen door België. Vervolgens wordt hij aangehouden, terwijl hij niet weet dat hij onbedoeld een overtreding begaan heeft, en moet direct een boete van maar liefst 1000 euro betalen. De Belgische inspectie int direct ook overige openstaande boetes op kilometerheffing, terwijl tegen veel van deze boetes bezwaarschriften lopen omdat ze veroorzaakt zijn door niet werkende systemen. Zou de chauffeur bijvoorbeeld wel een signaal krijgen dat het kastje niet werkt, dan kan hij bij een servicepunt onderweg een goed werkend tolkastje aanschaffen.

TLN vraagt overleg met Belgische overheid

De Belgische inspectie zet dus aan de lopende band Nederlandse chauffeurs aan de kant ivm onterechte boetes. “Onbegrijpelijk en onacceptabel“ vindt TLN, waar het klachten regent over deze enorme en kostbare vertragingen.

TLN verzoekt dringend om:

Opschorting van de handhaving tot het systeem wel goed werkt.

Een reëel boetebeleid nadat het systeem wel werkt. Chauffeurs die duidelijk te goeder trouw zijn dienen geen of lage boetes te krijgen. Hoge boetes voor notoire fraudeurs die willens en wetens zonder goedwerkend tolkastje België in rijden.

Introductie van een ‘dagkaartje’ voor ondernemers die niet dagelijks in België actief zijn.

Afschaffing van het systeem in België waarbij chauffeurs meteen boetes moeten afrekenen, terwijl inning achteraf ook tussen België en Nederland prima te regelen is.

TLN roept de minister van Infrastructuur en Milieu op om met haar collega’s in België in overleg te gaan, teneinde dit probleem snel op te lossen.