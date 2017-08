Onverklaarbaar hoge kosten bij hypotheekwijzigingen

Zij rekenen hoge (administratie)kosten en verplichten consumenten om een hypotheekadviseur in te schakelen als het eigenlijk niet nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten die een kleine aanpassing in hun hypotheek willen, worden vaak geconfronteerd met kosten die wij niet kunnen verklaren. Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe.’

Enorme verschillen

De Consumentenbond onderzocht welke kosten hypotheekverstrekkers rekenen bij wijzigingen zoals het oversluiten van een hypotheek bij dezelfde aanbieder naar de huidige lage rente of een hypotheekverhoging. Hieruit blijkt dat er enorme verschillen zitten in de kosten die banken hiervoor bij hun klanten in rekening brengen.

Voor het aanpassen van een hypotheek na echtscheiding vraagt ABN AMRO €1050 en ING het dubbele: €2100. Voor het omzetten van een hypotheekvorm rekent de Rabobank €300 en Nationale-Nederlanden het vijfvoudige: €1495.

10 banken onvoldoende

De Consumentenbond geeft in de Consumentengids van september 10 banken een onvoldoende voor het onderdeel ‘aanpassing hypotheek’. Van alle onderzochte geldverstrekkers stellen RegioBank en SNS het inwinnen van advies het vaakst verplicht, met hoge kosten tot gevolg.

Dat het anders kan bewijst bijvoorbeeld Lloyds Bank. Daar kunnen klanten aanpassingen aan hun hypotheek gratis of tegen lage kosten zelf regelen.

Hypotheekklanten melkkoe voor banken

Het in rekening brengen van hoge kosten voor eenvoudige aanpassingen is een van de vele manieren waarop banken hun hypotheekklanten als melkkoe gebruiken. Banken brengen ook vaak een te hoge boeterente of te hoge risico-opslag in rekening. De Consumentenbond wil een einde maken aan deze praktijken, onder meer door dit aan te kaarten bij de politiek en de toezichthouders.