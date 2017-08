Omzet autosector opnieuw toegenomen

De auto- en motorbranche heeft in het tweede kwartaal van 2017 5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee neemt de omzet voor het tweede achtereenvolgende kwartaal toe. De verkoop van nieuwe personenauto’s was de motor achter de omzetgroei. Ook de autoservicebedrijven deden goede zaken en naderen het omzetniveau van voor de crisis. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor auto- en motorbranche.

De omzetgroei in de autosector was — net als in het eerste kwartaal — voornamelijk afkomstig van de importeurs van nieuwe personenauto’s en de personenautobranche. Deze branches zetten respectievelijk ruim 10 en 7 procent meer om dan een jaar eerder. Er zijn fors meer nieuwe auto’s verkocht.

Omzet motorbranche op hoogste niveau deze eeuw

De omzet van de motorbranche nam eveneens sterk toe in het tweede kwartaal, na een dip in het eerste kwartaal. De omzet steeg met ruim 8 procent en bereikte hiermee het hoogste niveau van deze eeuw. Ook de autoservicebedrijven behaalden in het tweede kwartaal meer omzet: ruim 4 procent. De bedrijfsautobranche en handelaars in auto-onderdelen deden minder goede zaken. De omzet in deze branches was respectievelijk ruim 1 procent en bijna 4 procent lager dan een jaar eerder.

Autoservicebedrijven naderen omzetniveau van voor de crisis

De omzet van de autoservicebedrijven neemt nu al meer dan twee jaar onafgebroken toe. In de voorgaande jaren had de branche nog sterk te lijden onder de economische malaise. Met name tussen 2011 en 2015 liep de omzet sterk terug. Inmiddels nadert de omzet van de autoservicebedrijven weer het niveau van voor de crisis. Sinds 2008 was de omzet in het tweede kwartaal niet zo hoog.

Naast het verbeterde economische klimaat zetten de autoservicebedrijven ook meer om doordat het wagenpark groeit en personenauto’s gemiddeld ouder worden. Oudere auto’s hebben doorgaans meer onderhoud nodig.