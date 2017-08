Afzetprijzen industrie bijna 3 procent hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli bijna 3 procent hoger dan in juli 2016, meldt het CBS. De prijsstijging is ongeveer hetzelfde als een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie ruim 3 procent duurder.

Olie iets duurder in juli

In juli 2017 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 43 euro. Dat is ongeveer 2 procent meer dan een jaar eerder. Een maand eerder was de prijs voor een vat ruwe olie ruim 42 euro, 5 procent lager dan in juni 2016.

De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in juli 4 procent duurder dan injuli 2016. Een maand eerder was er nog een prijsdaling van ruim 1 procent.



Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in juli 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. In juni waren chemische producten bijna 7 procent duurder.



De prijsstijging van producten van de basismetaal-, de voedingsmiddelen- en de metaalproductenindustrie lag ook boven de gemiddelde stijging van bijna 3 procent. Dat hangt onder meer samen met de prijsontwikkeling van agrarische grondstoffen en metalen. Verder waren ook de afzetprijzen van de auto- en de rubber- en kunststofindustrie hoger dan een jaar eerder. De prijzen in de machine-industrie waren daarentegen opnieuw lager dan een jaar eerder.