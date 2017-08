'Particuliere beleggers kopen een op de tien huizen op'

Er is een sterke stijging te zien van particuliere beleggers die in Amsterdam en Amstelveen huizen aankopen. Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat het vorig jaar om meer dan een op de tien verkochte woningen gaat.

De particulier beleggers onttrekken volgens de krant vooral koopwoningen aan de markt die geschikt zijn voor starters en jonge gezinnen. De goedkope huizen zijn vooral in trek bij de beleggers.

Het kopen en verhuren van een woning is op dit moment lucratief omdat geld op een spaarrekening nauwelijks rendement heeft door de lage rente stand.

Vooral in steden waar veel studenten huisvesting zoeken slaan de particuliere beleggers hun slag. Hier ging in 2008 nog maar 6,3 procent van de verkochte huizen naar particuliere beleggers. Vorig jaar is dit al gestegen naar 15,7 procent.