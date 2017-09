Budgetmaatschappijen winnen terrein

Zo’n 37 procent van de vliegtuigpassagiers vloog in het tweede kwartaal met een budgetmaatschappij. In 2010 was dat nog 28 procent. Dat meldt het CBS in de Kwartaalmonitor luchtvaart.

Het aantal passagiers dat met een prijsvechter vliegt, is vergeleken met het tweede kwartaal van 2010 ruim verdubbeld. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg het aantal passagiers 7,5 miljoen, terwijl zeven jaar geleden nog 3,4 miljoen passagiers met een budgetmaatschappij vlogen. Budgetmaatschappijen of prijsvechters zijn maatschappijen die de overheadkosten laag houden en geen extra diensten zoals maaltijden aanbieden.

Bijna 20,4 miljoen passagiers reisden in het tweede kwartaal per vliegtuig van en naar Nederland via Schiphol en de vier regionale luchthavens. Het aantal passagiers steeg daarmee met 10,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nog nooit reisden zoveel passagiers in een tweede kwartaal per vliegtuig van en naar Nederland, meldde het CBS eerder dit jaar.

Grote rol prijsvechters op regionale luchthavens

Op de regionale luchthavens Eindhoven, Rotterdam The Hague, Groningen Eelde en Maastricht Aachen vliegen voornamelijk budgetmaatschappijen. Ruim 19 op de 20 passagiers vliegen via deze luchthavens met prijsvechters. Het gaat om ruim 2,1 miljoen reizigers. Bijna 75 procent van deze passagiers vloog via Eindhoven Airport.

De meeste passagiers die met een budgetmaatschappij van of naar Nederland vlogen reisden vanaf Schiphol. In het tweede kwartaal 2017 waren dat er ruim 5,3 miljoen, en ongeveer 7 op de 10 budgetreizigers.

Spanje en Verenigd Koninkrijk favoriet

Ruim 1,9 miljoen passagiers reisden met een budgetmaatschappij van of naar Spanje, 1,1 miljoen passagiers vlogen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Amsterdam–Barcelona was het populairste traject, op de voet gevolgd door Amsterdam–Dublin.



Ook Italië en Griekenland waren in het tweede kwartaal vaak het land van herkomst of bestemming van passagiers van budgetmaatschappijen. Onder reizigers die met traditionele luchtvaartmaatschappijen vlogen waren het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de populairste bestemmingen.

In de Kwartaalmonitor luchtvaart worden het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal passagiers, de hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens bijeengebracht. Deze statistieken zijn verzameld door integrale waarneming op basis van opgaven door de luchthavenbeheerders.