Hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld afgebouwd

Dat staat in het conceptregeerakkoord, zo hebben bronnen bij de NOS bevestigd. De aftrek wordt in vier stappen van drie procent beperkt tot het laagste belastingtarief. Dat tarief is nu 37 procent.

Voor mensen met hogere inkomens kan dat zo honderden euro´s per jaar schelen, maar daar staat tegenover dat het Eigenwoningforfait verlaagd wordt. Het Eigenwoningforfait is het percentage van de waarde van de eigen woning )WOZ dat bij het inkomen opgeteld moet worden en waar belasting over moet worden betaald. Daardoor wordt de inkomstenbelasting ook met honderden euro´s verlaagd.Gaat de versnelde afbouw in per 1 januari 2020, dan wordt het streeftarief van 37 procent bereikt in 2023.