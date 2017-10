VEH: Geen loonstijging, dan volgend jaar vaak minder hypotheek

Minder hypotheek bij gelijkblijvend inkomen

Huizenkopers kunnen volgend jaar ongeveer hetzelfde lenen als in 2017. Voor een aantal groepen zijn de effecten groter: tweeverdieners met een hoog inkomen gaan er op vooruit en huishoudens zonder loonstijging komen er vaak slechter van af. In de brief van minister Plasterk worden de negatieve effecten van de nieuwe hypotheeknormen bij een gelijkblijvend inkomen niet vermeld.

Volgend jaar daalt ook de maximum hypotheek tot 100% van de woningwaarde. Dit jaar kan nog 101% worden geleend. Enig eigen geld is dus onmisbaar om de overdrachtsbelasting, hypotheekadviseur, taxateur, notaris en de verhuizers mee te betalen.

Tweeverdieners

Voor tweeverdieners geldt dat een groter deel van het tweede inkomen vanaf 2016 stapsgewijs wordt meegerekend bij het bepalen van de maximale hypotheek. In 2018 wordt het laagste inkomen voor 70 procent meegeteld, dit jaar was dat nog voor 60 procent. Voor mensen met lagere- en middeninkomens wordt dit voordeel echter (deels) teniet gedaan door de strengere leennormen. Hierdoor kan het maximum hypotheekbedrag volgend jaar toch afnemen.