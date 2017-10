ANWB-leden pleiten voor eigen rijstrook voor vrachtwagens

Op basis van alle suggesties stelde de ANWB een tienpuntenplan samen, dat vandaag onder de naam Maak Nederland Filevrij door directeur Frits van Bruggen wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Een opvallend groot deel van de leden benoemt het vrachtverkeer als een cruciale factor in het verminderen van files. Vrachtauto’s vormen – zeker op een aantal corridors naar Duitsland en België – een groot deel van de verkeersstroom; tot tientallen procenten. De leden pleiten dan ook dat het vrachtverkeer een eigen rijstrook krijgt.

Openbaar vervoer

Een grote groep leden pleit voor een verbetering van openbaar vervoer, waarmee deze oplossing op plek 2 is geëindigd. Opvallend is dat in heel veel reacties wordt geconcludeerd dat het openbaar vervoer wel een alternatief voor de weg zou moeten zijn, maar dat feitelijk op dit moment niet is.

Thuiswerken

Op de derde plek komt meer thuis gaan werken. Hoe meer er thuis wordt gewerkt volgens de leden, des te minder woon-werkverkeer. Aangezien thuiswerken bij lang niet alle beroepen mogelijk is, is dat een hoog percentage. Het idee van flexibiliteit en spreiding kan echter beter worden ingevuld.

Top tien