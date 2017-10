Woonboerderijen vinden gretig aftrek

In totaal 1.275 woonboerderijen kregen een nieuwe eigenaar. ‘Daar waar op de ‘reguliere’ woningmarkt het groeitempo eruit lijkt te zijn, is de doorstroming naar de woonboerderijen juist goed op gang’, meent Klijsen van de NVM. ‘Potentiële woonboerderijkopers hebben dan ook nog iets om uit te kiezen.’



Halverwege 2017 stonden er nog altijd 3.300 woonboerderijen te koop, een daling van 12% in een half jaar tijd. De meeste daarvan stonden te koop in de provincie Gelderland, om en nabij de 675. De prijs van de gemiddeld verkochte woonboerderij in Nederland ligt met 433.000 euro zo’n 30.000 euro hoger dan een jaar eerder.



De vraagprijs van de woonboerderijen die nog te koop staan, ligt nog wel flink hoger op een niveau van 475.000 euro. In de provincie Utrecht bedraagt de vraagprijs gemiddeld net iets onder de 1 miljoen euro.



De verkooptijd is met 7 maanden ruim een halve maand gedaald, vergeleken met een jaar eerder. Gemiddeld wordt 5% toegegeven op de laatste vraagprijs. Woonboerderijen in de buurt van stedelijk gebied kennen in zijn algemeenheid een hogere prijs per vierkante meter dan een woonboerderij op het platteland.