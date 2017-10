Cao-overleg horeca loopt opnieuw vast

Vandaag kwamen FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor de derde keer samen voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao horeca. Het overleg heeft helaas geen resultaat opgeleverd, aangezien KHN heeft besloten dat ze niet verder wil onderhandelen. FNV Horeca is verbaasd over deze gang van zaken.

Ben Francooy, voorzitter FNV Horeca: “Wij zijn zwaar teleurgesteld dat er geen ruimte is voor een open discussie over de toekomst van de sector. Wij blijven ons inzetten voor een cao met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen. De stem van onze achterban vinden wij van groot belang, daarom gaan wij nu eerst met hen in overleg.”

Het grootste struikelblok wat betreft de standpunten van FNV Horeca en KHN ligt bij het loon. Daarbij geeft KHN aan dat zij de AVR ongewijzigd willen omzetten naar een cao, met een minimale loonsverhoging.