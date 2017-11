Meer goederenvervoer vanuit en naar Nederland uitgevoerd door buitenlandse vrachtauto's

In 2016 werd 191 miljoen ton goederen over de weg vervoerd vanuit en naar Nederland. Het aandeel van Nederlandse vrachtauto’s in dit grensoverschrijdend vervoer is vorig jaar opnieuw gedaald ten gunste van vrachtauto’s uit het buitenland. Vooral vrachtvoertuigen uit Midden- en Oost-Europese landen vervoerden weer meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Nederlandse vrachtauto’s reden in 2016 met 101 miljoen ton goederen vanuit en naar Nederland, een daling van 1 procent vergeleken met 2015. In het binnenlands vervoer nam de hoeveelheid vervoerde goederen wel toe. Buitenlandse vrachtauto’s vervoerden opnieuw meer goederen van en naar ons land, het vervoerd gewicht steeg met 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Hiermee kwam het aandeel in de vervoerde tonnages van buitenlandse voertuigen uit op 47 procent. In 2007 lag dit aandeel nog 10 procentpunt lager.

Meer vervoerd met vrachtauto’s uit Midden– en Oost-Europese landen

Er is vooral meer vracht vervoerd met vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa. In vergelijking met een jaar eerder nam het aantal vervoerde tonnages door MOE-landen van en naar ons land met 19,5 procent toe. Het vrachtvervoer door vrachtauto’s uit overige Europese landen groeide met 3,9 procent. Het waren vooral Duitse vrachtauto’s die meer vervoerden.

Het wegtransport van en naar Nederland door voertuigen uit MOE-landen heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. In 2007 werd nog 19,4 procent van alle door buitenlandse voertuigen van en naar ons land vervoerde goederen door een vrachtauto uit een MOE-land vervoerd. Tien jaar later is dit aandeel bijna 45 procent. Vrachtauto’s uit Polen vervoerden in 2016, met een aandeel van 55 procent, van alle MOE-landen veruit de meeste goederen van en naar Nederland. Na Polen volgden Roemenië (7,7 procent van alle vrachtvervoer door MOE-landen) en Bulgarije (7,1 procent).

Buitenlandse voertuigen in Nederland relatief jong

Van alle ritten die buitenlandse voertuigen in 2016 in ons land maakten werd 82 procent gereden in een voertuig van zeven jaar of jonger. Dit zijn grotendeels voertuigen die zijn voorzien van een Euro 5- of 6-motor. Bij vrachtauto’s uit MOE-landen lag dit aandeel op 77 procent. Bijna de helft van alle ritten van en naar ons land maakten zij met een voertuig van drie jaar of jonger.

In eigen land rijden voertuigen uit Midden- en Oost-Europa juist vaak met oudere vrachtvoertuigen. Bijna 80 procent van de ritten binnen de eigen landsgrenzen werd gemaakt met een vrachtauto van acht jaar of ouder. In Nederland is het aandeel oudere vrachtauto’s bij de binnenlandse ritten 34 procent