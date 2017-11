Ahold Delhaize draait goed derde kwartaal

In het derde kewartaal heeft supermarktconcern Ahold Delhaize een hogere winst en omzet gedraaid.

De kwartaalomzet kwam uit op 15,1 miljoen euro. De winst steeg van 235 miljoen euro in 2016 naar 362 miljoen euro in 2017. Dat is een stijging van meer dan 50 procent.

De groei is enerzijds te danken aan de economische opleving; mensen doen vaker boodschappen en kopen meer, anderzijds aan de fusie van Ahold en Delhaize. De fusie lever meer kostenbesparingen en synergievoordelen op. Dit meldt de NOS woensdag.