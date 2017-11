FNV: 'minister stop de voortdurende verhogng van de AOW-leeftijd !'

De vakbond doet de oproep in een brandbrief aan de minister. De bond probeert middels een 11-puntenplan om de verhoging van de AOW-leeftijd te stoppen. Belangrijkste punten uit het puntenplan zijn:

Het bevriezen van de verhoging van de AOW-leeftijd ( die is nu 65 jaar en 9 maanden tot 2020) en het verhogen van de AOW-uitkering. Verder moeten mensen vier jaar eerder of vier jaar later AOW kunnen opnemen en er moeten extra maatregelen worden genomen voor lager betaalden om dit ook financieel mogelijk te maken, zoals een doorwerkbonus, spaarregelingen in de cao en schrappen van boetes op eerder stoppen.

Brede maatschappelijke discussie

Tuur Elzinga in het FNV-bestuur verantwoordelijk voor pensioen en AOW zegt hierover: '‘Het kabinet heeft in crisistijd bezuinigd op de AOW door de leeftijd extra snel te verhogen. Maar de kosten komen nu terecht bij bedrijven en sectoren. En werknemers kost het hun gezondheid.‘ Nu de crisis voorbij is, kan deze crisismaatregel ook worden ingetrokken, zo vindt de FNV.. De vakbond wil ook een brede maatschappelijke discussie over de AOW-leeftijd. Daarin moet recht worden gedaan aan de belangen van de mensen die het vroegst begonnen zijn, het zwaarste werk doen, en nu het langst moeten doorwerken.

De FNV heeft gemerkt dat de onvrede en de onrust op de werkvloer over de AOW-leeftijd steeds verder oplopen. Dit leidt tot acties in sectoren en bij de politie is het onderdeel van een cao-conflict.

