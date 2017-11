Petitie aan Tweede Kamer: 'Basisinkomen en einde sollicitatieplicht voor 55-plussers'

De petitie is een initiatief van Antoinette Hertsenberg van het televisieprogramma Radar. Dit schrijft NH NIeuws maandag. Hertsenberg maakte een aantal uitzendingen over oudere werklozen en stelde vast dat mensen verstrikt raken in een ingewikkeld systeem van uitkeringen en toeslagen. Om hun uitkering de houden moeten 55-plussers verplicht solliciteren, maar de kans op werk is klein. Slechts 10 procent van de 55-plussers en 3 procent van de 60-plussers vindt weer werk.

Het patroon van voortdurend solliciteren en niets vinden wordt door het basisinkomen doorbroken. Werkloze 55-plussers krijgen dan een vast bedrag per maand, mogen bijverdienen en hoeven niet te solliciteren. De online petitie van Radar is al 100.000 keer ondertekend, aldus de lokale omroep.