Verdere stagnatie vrijesectorhuurprijzen in de Randstad

Alleen de huurprijzen voor kleine appartementen in de grote steden vormden daarop een uitzondering. In de meeste provincies buiten de Randstad namen de prijzen van aangeboden vrijesectorhuurwoningen wel significant toe. De huurprijzen voor nieuwe huurders stegen daar gemiddeld bijna anderhalf keer zo hard als binnen de Randstad, met Flevoland als koploper. Het aanbod huurwoningen in de vrije sector was in die provincie 18,3 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit meldt Pararius.nl, het grootste online platform voor huuraanbod in Nederland.

Desondanks zijn de Randstadprovincies nog altijd het duurst: in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht betaalden nieuwe huurders het afgelopen kwartaal opnieuw het meest per vierkante meter per maand. In Noord-Holland en Zuid-Holland werden door Pararius nog nooit zulke hoge prijzen gemeten. Ook in Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Gelderland en Flevoland bereikten de huurprijzen voor nieuwe huurders een recordhoogte.

Vraag neemt toe, maar is gelijkmatiger verdeeld over prijsklassen

Dat de druk op de woningmarkt groot is, is ook op Pararius.nl zichtbaar. Het aantal woningzoekenden op Pararius is het afgelopen kwartaal flink toegenomen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Ruim 40.000 woningzoekenden stonden in het derde kwartaal van 2017 ingeschreven, tegenover 24.000 in het tweede kwartaal. “Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende vraag naar huurwoningen in Nederland. Anderzijds is het een seizoenspatroon; veel studenten en expats schrijven zich in de zomermaanden in omdat ze in september aan een nieuwe studie of baan beginnen,” zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. “Verder zien we dat huurwoningen ieder kwartaal weer korter te huur staan. Door de grote vraag wordt er steeds sneller een nieuwe huurder gevonden.” Ondertussen slinkt hiermee ook het actuele aanbod huurwoningen in de vrije sector.

Opvallend is dat deze toenemende vraag zich wel evenrediger verspreidt over de verschillende prijsklassen. Waar in vorige kwartalen de vraag naar huurwoningen met een maandhuur tussen de €711 en €1.000 steeds het grootst was, is deze nu gelijk aan de vraag naar huurwoningen met een maandhuur tussen de €1.000 en €1.500.

Ondanks de groeiende vraag is het gat tussen vraag en aanbod per prijsklasse dus kleiner geworden. De vraag blijft het aanbod het meest overstijgen in de twee laagste prijsklassen. “Dat de vraag zich gelijkmatiger verspreidt over de verschillende prijsklassen is een goede ontwikkeling. Zo neemt de concurrentie onder woningzoekenden binnen een prijsklasse wat af, wat de druk op de huurmarkt iets verlicht,” constateert De Groot.

Waarom de vraag zich zo ontwikkelt kan te maken hebben met verschillende factoren. “Het gaat beter met de Nederlandse economie, dus mensen hebben meer te besteden. Maar het tekort aan betaalbare koopwoningen is waarschijnlijk voor veel mensen de belangrijkste reden om een huurwoning te zoeken. Ze kunnen simpelweg geen koopwoning betalen of er zijn op het moment geen geschikte woningen voor hen te koop.”

Gemiddelde huurprijzen voor nieuwe huurders opnieuw gestegen

De blijvende schaarste op de woningmarkt is terug te zien in de huurprijzen. De landelijke gemiddelde huurprijs van het aanbod vrijesectorhuurwoningen steeg afgelopen kwartaal wederom. Met een toename van 7,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar kwam de gemiddelde huurprijs van een vrijesectorhuurwoning op een bedrag van €15,23 per vierkante meter per maand. Dit is de hoogste op Pararius gemeten gemiddelde huurprijs sinds 2007, toen de eerste huurmonitor verscheen. De cijfers zijn gebaseerd op 11.526 woningen die het afgelopen kwartaal werden gemarkeerd als verhuurd op Pararius.