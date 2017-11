'Starters hebben last van aangescherpte leennormen en stijgende huizenprijzen'

De gemiddeld hypotheeksom bleef in de eerste twee kwartalen van 2017 stabiel, maar groiede in het derde kwartaal naar gemiddeld € 287.000,-

Dat is een stijging van 2 procent. Dit meldt amweb.nl op basis van cijfers van IG & H Consulting & Interim. Ook stijgt het aantal verstrekte hypotheken, maar dat geldt niet voor starters. Doordat de huizenprijzen blijven stijgen, is het voor hen lastig om de woningmarkt te betreden.

Woningaanbod met 26 procent gedaald

De gemiddelde huizenprijs is gestegen met 7,8 procent, maar het woningaanbod is met bijna 26 procent gedaald. Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H Consulting & Interim, zegt hierover: 'Deze spanning op de woningmarkt zorgt voor hoge huizenprijzen en daarmee voor groei van de gemiddelde hypotheeksom. We zien dat voor starters de gemiddelde hypotheeksom is gestegen naar € 232.000, terwijl het aantal verstrekte hypotheken aan deze groep is gedaald met 7%. We kunnen daarmee stellen dat de lastige positie voor starters aanhoudt. Waar doorstromers nu sterk kunnen profiteren van de groeiende huizenmarkt, lijken starters last te hebben van de aangescherpte leennormen en de stijgende huizenprijzen.'

Recordomzet hypotheken

De groei van de gemiddelde hypotheeksom zorgt samen met de groei van het aantal verstrekte hypotheken voor een groei van de hypotheekomzet naar € 25,1 miljard. Dat is 6 procent meer ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017, en een duidelijke stijging ten opzichte van de groei in het vorige kwartaal. De hypotheekomzet overtreft daarmee de recordomzet van het vierde kwartaal van 2016, en is terug op het niveau van 2008.